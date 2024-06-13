Стилист рассказал, как правильно пользоваться духами

Первым делом при покупке духов люди обращают внимание на их разновидность и внешний вид. Экстракт, одеколон, туалетная и парфюмерная вода - все это разные категории, которые отличаются друг от друга стойкостью и концентрацией душистых веществ.

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Экстракт обладает самыми высокими показателями, его можно назвать самым концентрированным и неразбавленным (около 30-50 % веществ). Он подойдет далеко не всем.

Универсальным ароматным товаром эксперт называет парфюмерную воду. Ее запах долго держится, а также цена за флакон более демократичная.

Агаева отмечает, что на стойкость влияют несколько факторов. Во-первых, уже упомянутая концентрация душистых веществ и их количество. Во-вторых, играет роль тип кожи носителя парфюма (горячая или холодная). Чем выше температура кожи, тем быстрее на ней раскроется аромат. А в-третьих, важное значение имеет и время года. Например, летом концентрированные и тяжелые запахи станут удушающими и чрезмерно сильными, а легкий цитрус в зимний период, наоборот, будет быстро исчезать.

Поэтому выбирать подходящий парфюм необходимо, ориентируясь на его раскрытие именно на коже, а не на блоттере. Лучше всего нанести понравившийся аромат и проходить с ним сутки, чтобы понять, как раскроются ноты и как долго он будет сохраняться, а уже после этого приобрести весь флакон.

В нанесении духов тоже есть свои правила. Стандартный парфюм, в основе которого, кроме веществ, присутствует спирт, можно свободно наносить на одежду, а вот масляные желательно держать подальше от ткани, чтобы не оставить пятен.

Стилист напоминает, что хранить духи желательно в сухом и темном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. И конечно, рекомендуется всегда надевать колпачок, чтобы флакон был постоянно закрыт.

Специалист рассказал и о количестве распылений. Для сложных нишевых запахов достаточно одного, сообщает Тульская служба новостей.

Подбирая аромат, не стоит забывать и о гардеробе. Ранее стилисты подобрали деловой дресс-код на лето.