Названа модная замена джинсовым шортам

Фэшн-редакторы назвали модную замену джинсовым шортам на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

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В текущем сезоне альтернативой данному предмету гардероба из денима станут шорты различных цветов в тонкую полоску из легких тканей, например хлопка или льна. По словам журналистов, ранее указанные вещи в основном использовались в качестве домашней одежды, однако в настоящее время они переходят в уличный гардероб.

Отмечается, что подобные изделия можно встретить в новых коллекциях таких брендов, как Gucci, Maison Margiela, Uniqlo, H&M и Mango. В свою очередь, сочетать их предлагается с футболками с надписями, белыми топами, рубашками в тон, а также плетеными сумками, шлепанцами на плоской подошве и биркенштоками (видоизмененные ортопедические шлепанцы, подошва которых адаптирована к форме стопы, — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в июне также была названа модная замена джинсам на лето 2024 года.