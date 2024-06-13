Американка похудела с 176 до 85 килограммов, следуя этим шагам

35-летняя жительница города Скоттсдейл в США Лия Манкузо, похудевшая за два года на 91 килограмм, назвала своим секретом в борьбе с лишним весом последовательность. Изданию Business Insider она рассказала, что ее жизнь изменилась после переломной семейной поездки в Диснейленд в марте 2022 года, когда ее вес достигал 176 килограммов.

Манкузо было трудно передвигаться, у нее началась мигрень, и ей приходилось проводить большую часть дня сидя в одиночестве, — пишет издание.



После неудачного отпуска Манкузо начала больше двигаться и добавлять в свой рацион полезные продукты. Ежедневное количество шагов увеличилось до восьми тысяч, позже появились занятия по плаванию и пиклболу. Затем женщина стала вести дневник питания и считать калории. Это позволяло не отказываться от любимой еды и следить за здоровьем. В декабре 2023 года Манкузо вновь посетила Диснейленд, но уже с весом 85 килограммов.

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