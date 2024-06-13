В Сети появилось фото изменившегося Дэниела Крейга

Британский актер и продюсер Дэниел Крейг, получивший особую популярность как исполнитель роли агента 007, изменился до неузнаваемости. На снимках, которые были опубликованы сегодня в Telegram-канале «Только никому…» артист не похож сам на себя.

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56-летнего Дэниела Крейга запечатлели в классическом костюме серого цвета и со слегка растрепанными седыми волосами. Журналисты источника отметили, что агент 007 сильно изменился, уйдя с поста шпиона Джеймса Бонда. В издании предположили, что этот образ актера — не что иное, как просто подготовка к новому проекту.

«Надеемся, что это только для роли в третьей части „Достать ножи“ Дэниел Крейг так трансформировался, что не узнать. С выхода „Не время умирать“ всего 3 года прошло, рано в пенсионера превращаться-то», — отметили в Telegram-канале.



Напомним, Дэниел Крейг более 10 лет счастлив в браке с актрисой Рэйчел Вайс. В 2018 году у супругов родилась общая дочь. У агента 007 также есть старшая наследница Элла от его прошлых отношений с Фионой Лаудон. Сейчас девушке уже 32 года.