Агата Муцениеце недовольна отсутствием колбасы в гримерке

Агата Муцениеце всегда старалась создать вокруг себя ауру этакой простой девчонки из соседнего подъезда. Однако множество новых проектов и растущая популярность оказали на актрису серьезное влияние и у нее стали проявляться признаки звездной болезни.

Поклонники Агаты Муцениеце неприятно удивлены поведением своего кумира. Улыбчивая и всегда позитивно настроенная актриса вдруг показала себя с совершенно новой стороны. Недавно Агата стала гостьей в подкасте Александра Цыпкина «Лаб». Писатель славится тем, что виртуозно умеет ладить и даже дружить со многими звездами шоу-бизнеса, но Муцениеце осталась очень недовольна оказанным ей приемом. А все из-за отсутствия в гримерке еды.

«Я попросила, чтобы мне принесли что-нибудь из еды — колбаску, орешку, фрукты порезанные, как обычно встречают, а не как вы. Я извиняюсь, но я «включила звезду», потому что пришла, а здесь просто ледяной воздух. На улице теплее, чем здесь. Ни орешков, ни колбаски нашей обычной киношной не порезали»,

— высказалась знаменитость.



Но на этом неприятные для Агаты сюрпризы не закончились. Позже она приехала на съемочную площадку нового кинопроекта, где ее встретил нерадивый ассистент.

«Вы знаете, друзья, так мало хороших ассистентов по актерам. Это такая правда, потому что ассистент должен не просто поселить тебя в вагончик, а сказать: «Здравствуйте, вот ваш текст, во-первых. Во-вторых, может вы хотите чего-нибудь — кофе, завтрак?» Ты такой: «Нет, спасибо». Она: «Все, если что, я подойду». А они такие пришли: «Вот вам вагон, пока». Я в шоке! Ладно, я не в шоке. У меня такой огромный опыт в кино»,

— пожаловалась актриса в YouTube-канале «Честные будни».



Вот так поклонники Муцениеце осознали, что доброта знаменитой артистки проявляется лишь тогда, когда она не голодна. Или же это все-таки признаки звездной болезни? К единому мнению в сети пока так и не пришли.