Как очистить посуду от нагара

Любимая кастрюля со временем может потемнеть и покрыться нагаром, особенно если ее часто использовать. Однако не выбрасывайте ее и не покупайте новую, ведь есть простой способ вернуть посуде первозданный вид.

Для этого понадобятся сетка-упаковка от лука или апельсинов и столовый уксус. Сетку нужно пропитать уксусом, надеть резиновые перчатки для защиты рук. Пропитанной сеткой нужно тщательно протереть все проблемные участки кастрюли, покрытые нагаром.

Черный налет начнет сразу отходить, и от него вскоре не останется ни следа. При этом сетка с уксусом поможет справиться даже с въевшимися загрязнениями. Теперь от любимой посуды можно не избавляться.

Ранее врач-патофизиолог Елена Парецкая рассказала, что половник или ложка, оставленная в кастрюле с готовой едой, может испортить вкус и качество продукта, а также спровоцировать пищевое отравление. По ее словам, если поставить посуду с поварешкой в холодильник, запах из неплотно прикрытой кастрюли пропитает все продукты, которые лежат без герметичных упаковок. Кроме того, в теплое время года в блюдо с половником могут попасть мошки и мухи.