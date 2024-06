Дешевая обувь неожиданно стала модной и подорожала

Резиновые сланцы неожиданно стали трендом и подорожали на десятки тысяч рублей. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Выяснилось, что традиционно дешевые сланцы обрели актуальность в текущем сезоне, из-за чего появились в ассортименте множества люксовых брендов. Одними из самых модных сланцев сезона эксперты называют обувь марки The Row, которая выполнена из кожи и бархата. Стоимость данной пары составляет 990 долларов (87,8 тысячи рублей).

По информации издания, количество поисковых запросов со словом «сланцы» выросло на 12 процентов за последний месяц.

«По необъяснимой причине сланцы вновь стали модными. И бренды поймали эту волну», — высказалась о тенденции дизайнер Кристина Мартини.



Известно, что сланцы в различных вариациях дизайнов появились в ассортименте таких ретейлеров, как J. Crew, Mango and Old Navy, Free People и других. В то же время популярнейший бренд Havaianas, который специализируется на недорогой резиновой обуви, начал сотрудничество с модным домом Dolce and Gabbana.

