Ида Галич опубликовала фото интерьера квартиры на Арбате

Бизнесвумен и блогерша Ида Галич опубликовала редкие фото интерьера квартиры на Арбате. Снимками она поделилась в своем Telegram-канале.

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На снимках Ида Галич показала, как выглядит интерьер гостиной: белоснежные стены и зеркало в винтажной рамке. На полу стояли картины в деревянных рамках и вазы с цветами. Блогерша также показала и интерьер спальни: акцентные синие стены, подвесные светильники, широкая кровать с замшевым изголовьем и свечи.

«Я обожаю свою квартиру! И как же мне нравится, когда она вся в цветах. Надо отметить, что у моего молодого человека шикарный вкус. Как только он присылает мне очередной красивейший букет, я мгновенно становлюсь флористом и заказываю или вместе с Лео отправляюсь за цветами, которые сочетаются с подаренным букетом», — написала Галич.



Известно, что Ида Галич купила квартиру в одном из переулков у Арбата. Несмотря на хорошее расположение, блогерша уже рассказывала о минусах жилья. Так, Галич жаловалась на невероятную слышимость в квартире.

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