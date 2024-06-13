Дизайнер назвала признаки, указывающие на безвкусицу в стиле

Реплики известных брендов говорят о безвкусице в стиле, заявила в беседе с Lenta.ru дизайнер Елена Беглова. По ее словам, вместо подделок стоит присмотреться к российским маркам и массмаркету, а также к винтажным изделиям.

Лучше с гордостью носить массмаркет. Присмотритесь и к нарядам российских модельеров, — добавила Беглова.



Дизайнер напомнила, что бывшая жена нынешнего короля Великобритании Карла III принцесса Диана, считающаяся в свое время иконой стиля, могла носить на себе одновременно винтажную нитку жемчуга, дорогую сумку, джинсы из обычного магазина и блузу от неизвестного дизайнера.

Беглова также назвала антитрендом сумку в тон обуви и колготки цвета загара с добавлением люрекса. Она порекомендовала быть смелее и мыслить творчески при выборе ручной клади.

Стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова ранее посоветовала присмотреться к украшениям в виде бантов. По ее словам, такие изделия будут актуальными летом 2024 года. Кроме того, украшения с этническими мотивами, в виде змей, жуков или абстракций можно назвать модными в этом сезоне.

Издание New York Post прежде также указало на то, что сандалии-джелли стали популярными в этом сезоне. Различные публичные личности стали чаще появляться на публике в такой обуви.