Даша Дошик высмеяла Валю Карнавал за пластику носа

11 июня певица и тиктокерша Валя Карнавал поделилась в социальных сетях фотографией со съемок клипа на песню «Вдох-выдох». В комментариях многие подписчики отметили, что у девушки изменилась форма носа, и предположили, что она сделала ринопластику.

Сама Валя операцию отрицает. По ее словам, у нее банально нет времени ни на какую ринопластику. Однако в Сети не все поверили такому ответу. К примеру, блогерша Даша Дошик записала пародийное видео, в котором высмеяла слова Вали.

Если вам кажется, что ролик получился кринжовым, то не забывайте, что саму себя Даша называет королевой кринжа.Забавно, что полторы недели назад Дошик находилась в точно такой же ситуации — ее уличили в пластике скул. Тогда девушка тоже все отрицала, заявив, что дело тут в правильном питании и спорте.