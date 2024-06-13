Профессор назвала способы омоложения без инъекций

В организме растений, животных и человека есть мельчайшие частицы - экзосомы. Как рассказала Газете.Ru профессор, доктор наук Аржана Бычкова, они выполняют функцию доставки нужных веществ.

По её словам, экзосомы свободно и «без каких-либо преград» перемещаются между клетками и обеспечивают эффект, который можно сравнить с инъекциями омоложения.

Она указала, что по этой причине экзосомы стали активно применять в косметологии, так как косметика с этими частицами «решает сразу несколько задач».

«Это комплексное омоложение кожи, профилактика процесса старения, выравнивание тона, ускорение процессов регенерации после агрессивных косметологических процедур», — уточнила эксперт.



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