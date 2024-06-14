Тина Канделаки вышла на публику в кожаном платье на молнии

Телеведущая Тина Канделаки стала гостьей кинопремии АПКиТ. Снимками образа она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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48-летняя Тина Канделаки выбрала для мероприятия облегающее платье из черной кожи с молнией и глубоким декольте. Образ дополнили серьги с бриллиантами. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с темно-розовой помадой.

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Тина Канделаки недавно раскрыла свой секрет молодости. Один из поклонников продюсера поинтересовался, какие процедуры она делает у косметолога. 48-летняя телеведущая призналась, что в последнее время ходила на лазерное омоложение лица Clear and Brilliant, микротоки и RF-лифтинг. По словам знаменитости, после этих процедур у нее просто идеальная кожа.

Продюсер говорила в личном блоге, что поправляется от одного взгляда на сладкое. По признанию Канделаки, ей генетически не повезло иметь стройную фигуру, поэтому она упорно работает над собой последние 20 лет.