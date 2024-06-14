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Телеведущая Тина Канделаки вышла на публику в кожаном платье на молнии

Телеведущая Тина Канделаки стала гостьей кинопремии АПКиТ. Снимками образа она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тина Канделаки вышла на публику в кожаном платье на молнии
© РИА Новости

48-летняя Тина Канделаки выбрала для мероприятия облегающее платье из черной кожи с молнией и глубоким декольте. Образ дополнили серьги с бриллиантами. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с темно-розовой помадой.

© Газета.ru

Тина Канделаки недавно раскрыла свой секрет молодости. Один из поклонников продюсера поинтересовался, какие процедуры она делает у косметолога. 48-летняя телеведущая призналась, что в последнее время ходила на лазерное омоложение лица Clear and Brilliant, микротоки и RF-лифтинг. По словам знаменитости, после этих процедур у нее просто идеальная кожа.

Продюсер говорила в личном блоге, что поправляется от одного взгляда на сладкое. По признанию Канделаки, ей генетически не повезло иметь стройную фигуру, поэтому она упорно работает над собой последние 20 лет.

Тренды
Тина Канделаки
Секрет молодости