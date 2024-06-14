Как правильно защищать кожу от солнца летом

Проводить время на свежем воздухе летом — отличный способ оставаться активным, снизить стресс и получить витамин D. Тем не менее слишком большое количество солнца может вызвать у человека рак кожи.

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Защищать кожу от УФ-лучей важно круглый год, а не только летом. Всё потому, что подвергнуться воздействию этих лучей можно и в пасмурные или прохладные дни.

Вот какие шаги вы можете предпринять для защиты кожи от воздействия солнца.

Солнцезащитный крем. Используйте крем широкого спектра, который фильтрует два типа УФ-лучей: UVA и UVB. Также у него должен быть фактор защиты от солнца (SPF) 15 или выше. Наносите его минимум за 20 минут до выхода на улицу толстым слоем на участки кожи, которые будут подвергаться воздействию солнечных лучей. Важно также повторно наносить солнцезащитный крем, если вы находитесь на солнце более двух часов или плаваете, потеете или вытираетесь полотенцем.

Солнцезащитные очки. Они защищают от солнца глаза и кожу вокруг них. Большинство солнцезащитных очков, продаваемых в США, блокируют лучи UVA и UVB.

Шляпы и одежда. Лучше всего защищают от солнца шляпы с полями по всему периметру, закрывающими лицо, уши и заднюю часть шеи. Избегайте соломенных шляп, так как они пропускают слишком много солнечного света. При ношении бейсболки защищайте при помощи одежды уши и заднюю часть шеи, наносите туда солнцезащитный крем либо оставайтесь в тени.

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Тень. Даже если вы находитесь в тени, вам всё равно нужно носить солнцезащитный крем или защитную одежду. Риск повреждения кожи можно снизить, если лежать под зонтиком, деревом или другим укрытием. Среди других способов защиты от солнца — планирование занятий утром или ближе к вечеру.

Солнечный ожог. Обычно он появляется через четыре часа после пребывания на солнце. Исчезает он спустя 3−5 дней.

Лечение. Вы можете принять безрецептурное обезболивающее, чтобы облегчить боль от солнечного ожога. Помогают также прикладывание влажной прохладной ткани к ожогу, нанесение алоэ или увлажняющего крема. Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания.

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