Стоит ли выходить на улицу без солнцезащитного крема

Американская академия дерматологии (AAD) рекомендует людям наносить солнцезащитный крем на кожу, не закрытую одеждой, ежедневно. Но согласны с этим не все.

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Солнцезащитный крем действует при помощи формирования покрытия, которое поглощает ультрафиолетовое излучение B (UVB) солнца до того, как оно проникнет в кожу. Это излучение может необратимо повредить ДНК клеток кожи, стимулируя образование мутации, способное превратиться в раковую клетку.

Блокируя лучи UVB, солнцезащитный крем имеет еще один эффект: при правильном применении он может ограничить способность организма вырабатывать витамин D. Этот витамин имеет важное значение для поддержания иммунитета и здоровья костей. Его основным естественным источником является солнце.

В целом светлокожим людям нужно всего лишь 10−15 минут пребывания на солнце несколько раз в неделю, чтобы получить весь необходимый им витамин D. Людям с более темной кожей может потребоваться до 30 минут больше.

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Дия Мутасим, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматологии Медицинского колледжа Университета Цинциннати, говорит, что небольшое воздействие солнечного света имеет некоторые преимущества как для синтеза витамина D, так и для настроения человека.

В целом нет необходимости наносить солнцезащитный крем, если вы будете под воздействием солнечного света находиться короткое время: например, пару минут, пока идёте до машины.

На то, насколько быстро вы получите повреждение от солнечных лучей, влияют многие факторы. Человек со светлой кожей может не выдержать более пяти минут без какой-либо защиты, тогда как человек с более тёмной кожей продержится и 40 минут.

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