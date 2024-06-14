Косметолог назвал причины, почему появляется жирный блеск на лице

Косметолог Эксоренко: жирный блеск на лице может появляться из-за генетики. С жирным блеском на лице сталкивались в разные периоды жизни многие мужчины и женщины. Кажется, что после умывания кожа чистая и приятная на ощупь, но спустя несколько часов на ней появляется липкий и жирный слой, который портит внешний вид. Разбираемся, откуда берётся этот блеск.

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Причины жирного блеска

Жирный блеск лишь свидетельствует о слишком активной выработке кожного сала, объяснила врач-косметолог «СМ-Косметологии» Жанна Эксоренко. Часто причины этого связаны с гормональным фоном. Например, с жирным блеском на лице часто сталкиваются подростки, когда они вступают в фазу полового созревания. Среди других причин этого явления врач назвала:

Генетическую предрасположенность,

Образ жизни,

Неправильный уход за кожей.

Так, жирный блеск может вызывать острая, жирная или сладкая пища, а также использование агрессивных очищающих средства для кожи (спиртовые лосьоны, скрабы с крупными частицами). Свою роль в появлении жирного блеска играет также употребление алкоголя и никотина.

Признаки жирной кожи

Помимо жирного блеска на лице, это ещё и:

Лоснящаяся поверхность кожи,

Тусклый вид,

Расширенные поры,

Серый оттенок,

Сосудистые сеточки.

Все эти вещи придают коже неопрятный вид, поэтому лучше подобрать уходовые средства вместе с косметологом.

О том, что нельзя делать, если у вас жирная кожа, «Секрет» рассказал в этом материале.