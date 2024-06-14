Косметолог назвал причины, почему появляется жирный блеск на лице

Почему появляется жирный блеск на лице? Список причин
Косметолог Эксоренко: жирный блеск на лице может появляться из-за генетики. С жирным блеском на лице сталкивались в разные периоды жизни многие мужчины и женщины. Кажется, что после умывания кожа чистая и приятная на ощупь, но спустя несколько часов на ней появляется липкий и жирный слой, который портит внешний вид. Разбираемся, откуда берётся этот блеск.
Причины жирного блеска
Жирный блеск лишь свидетельствует о слишком активной выработке кожного сала, объяснила врач-косметолог «СМ-Косметологии» Жанна Эксоренко. Часто причины этого связаны с гормональным фоном. Например, с жирным блеском на лице часто сталкиваются подростки, когда они вступают в фазу полового созревания. Среди других причин этого явления врач назвала:
- Генетическую предрасположенность,
- Образ жизни,
- Неправильный уход за кожей.
Так, жирный блеск может вызывать острая, жирная или сладкая пища, а также использование агрессивных очищающих средства для кожи (спиртовые лосьоны, скрабы с крупными частицами). Свою роль в появлении жирного блеска играет также употребление алкоголя и никотина.
Признаки жирной кожи
Помимо жирного блеска на лице, это ещё и:
- Лоснящаяся поверхность кожи,
- Тусклый вид,
- Расширенные поры,
- Серый оттенок,
- Сосудистые сеточки.
Все эти вещи придают коже неопрятный вид, поэтому лучше подобрать уходовые средства вместе с косметологом.
О том, что нельзя делать, если у вас жирная кожа, «Секрет» рассказал в этом материале.