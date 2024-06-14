Задумывались ли вы, как размер вашей груди или вашего пениса соотносится с размерами других людей во всём мире? Эксперты медицинского проекта NowPatient выяснили, жители каких стран являются обладателями самых пышных и больших форм.

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Команда учёных проанализировала данные World Population Review, связанные со средним размером полового члена по странам за 2024 год. Однако использовали они сведения от самих участников опросов.

По результатам исследования оказалось, что больше всего средний размер пениса у суданцев: около 17,96 см при эрекции. Далее шли жители Демократической Республики Конго (ДРК) (17,93 см) и жители Эквадора (17,6 см). Самые скромные пенисы были у жителей Таиланда: их средняя длина составляла около 9,42 см в эрегированном состоянии.

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Помимо этого, специалисты изучили данные о средних размерах груди по всему миру. Оказалось, что они варьируются от АА до D.

Самый большой средний размер груди был у европеек. Например, у норвежек это C-D, у британок и американок — C. При этом у женщин из африканских стран и стран Юго-Восточной Азии в среднем размер чашки был меньше.

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