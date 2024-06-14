Косметолог назвал продукты, без которых кожа преждевременно стареет

Включение в рацион здоровой пищи с высоким содержанием полезных веществ пойдет на пользу не только организму в целом, но и благоприятно скажется на состоянии кожи, волос и ногтей, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог «СМ-Косметология» Елена Анойко.

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Она отметила, что с едой мы получаем строительный материал в виде белка, ненасыщенные жиры, витамины, минералы и, конечно, антиоксиданты. Белок — основа организма и строительный материал для коллагена и эластина. Основными его источниками являются мясо, рыба и яйца.

«Нежирное мясо способствует наращиванию мышечной массы, помогает контролировать вес и улучшает обмен веществ. Еще мясо является источником витаминов группы B, железа, фосфора и цинка. В среднем в 100 г мяса содержится 20-25 г белка. Его средняя суточная норма потребления — 0,75–1,5 г на кг массы тела, причем 55 % из них должна приходиться на животные белки», — рассказала Анойко.



По ее словам, красные породы рыбы и печень трески богаты не только белком, но и омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые уменьшают воспаление в организме и поддерживают уровень увлажненности кожи. Также в рыбе содержится астаксантин — мощный антиоксидант, который придает коже здоровый и сияющий вид, защищает от фотоповреждения и предотвращает появление пигментных пятен. ВОЗ рекомендует употреблять около 300 г рыбы в день.

Также она обратила внимание, что куриные яйца, как и мясо, — отличный источник качественных белков и аминокислот. Суточная норма 2-3 штуки в день.

«Незаменимые жирные кислоты содержатся в грецких орехах, семенах льна, чиа. Их стоит включить в рацион, так как они помогают организму усваивать питательные вещества и витамины А, Д, Е и К. Один из самых популярных источников полезных жиров — авокадо. В нем содержится практически весь набор жирных незаменимых кислот, витамин Е и антиоксиданты, которые способствуют увлажнению и защите кожи от повреждений», — добавила косметолог.



Антиоксидантную защиту, по словам специалиста, можно получить из овощей, фруктов и ягод. Шпинат — источник витамина A и С, железа и антиоксидантов. Морковь — бета-каротин, который превращается в организме в витамин А. Ягоды — черника, малина, клубника и голубика — богаты антиоксидантами, включая витамин C и полифенолы.

Полезны для красоты и цитрусовые: апельсины, грейпфруты и лимоны насыщены витамином C, который способствует увлажнению кожи, стимулирует производство коллагена и уменьшает видимость морщин.

«Для любителей чая есть хорошие новости. Зеленый чай богат антиоксидантами, включая катехины, которые способствуют уменьшению воспалительных процессов в коже и улучшению ее общего состояния», — рассказала специалист.



В заключение она отметила, что главное правило, которое поможет сохранить здоровье и молодость, — разнообразное питание и соблюдение пропорции 30% белки, 30% жиры и 40% углеводы.