41-летняя модель снялась в откровенном наряде для журнала

Польская супермодель Аня Рубик снялась в оголяющих грудь нарядах для корейской версии журнала W. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном из кадров 41-летняя манекенщица позировала, сидя на установленной на лужайке статуе. Она надела капроновые колготки и черное прозрачное боди на тонких бретелях, сквозь ткань которого просвечивала ее грудь без бюстгальтера.

© Журнал W

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой, плавая на матрасе в бассейне. Она примерила прозрачное боди в полоску без бра, распустила волосы и надела на запястье массивные золотистые браслеты.

Ранее в июне американская модель Эмили Ратаковски показала откровенное фото со съемок для журнала CAP 74024.