Певица Нюша поделилась новыми фото в бикини

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, поделилась новыми фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных снимках 33-летняя исполнительница запечатлена позирующей на пляже. Для съемки она надела бикини белого цвета, оформленное тонкими завязками, а в качестве украшений выбрала золотые массивные серьги. Кроме того, она сделала нюдовый макияж и надела солнцезащитные очки с черными линзами.

«Ты — это целая Вселенная, со своей орбитой, законами и потенциалом», — подписала артистка пост, который набрал почти 50 тысяч лайков.



Ранее Нюша показала дорогостоящую одежду и аксессуары на фото. Певица разместила снимок, на котором продемонстрировала резиновые тапки темно-коричневого цвета бренда Loewe.