Дерматолог назвала способ избавиться от трещин на пятках

На пятках практически нет сальных желез, поэтому кожа в этой области склонна к сухости и трещинам, предупредила врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Петрова. Способ сохранить кожу ног красивой и избавиться от несовершенств она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Врач отметила, что домашний уход за пятками состоит из двух этапов: удаление ороговевших участков кожи и увлажнение. По ее словам, чтобы убрать огрубевшую кожу, достаточно использовать обычную пемзу или пилку.

Также можно воспользоваться нано-теркой — специальным инструментом, изготовленным из закаленного стекла и имеющим мелкоабразивную рабочую поверхность. Применять прибор надо с большой осторожностью.

«Врачи рекомендуют удалять не более 60 процентов огрубевшей кожи. Пациенты же зачастую "перепиливают" пятки до розового оттенка, после чего кожа начинает защищаться и компенсаторно нарастать еще больше», — предупредила доктор.



Она также подчеркнула, что нельзя удалять мозоли, натоптыши и ороговевшую кожу любыми острыми предметами, так как это может привести к травмам и заражениям.

Второй важный этап ухода за кожей пяток — увлажнение. Рекомендуется наносить увлажняющий крем после каждого похода в душ или принятия ванны, когда поры кожи открыты и могут впитывать максимальное количество полезных веществ Светлана Петрова врач-дерматолог

Кроме того, дерматолог посоветовала делать ванночки для ног с использованием смягчающих средств, например пенящегося масла, а затем увлажнить пятки кремом. По словам врача, хороший смягчающий эффект дают кремы с мочевиной в концентрации до 10 процентов.

Если трещины на пятках долго не проходят либо на них появились бородавки или жесткие мозоли, следует обратиться к врачу-дерматологу или подологу, считает специалистка. В случае если долгое время не проходят мозоли, может понадобиться консультация ортопеда, так как появление мозолей на одном месте часто указывает на неравномерную нагрузку на стопу, заключила врач.

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