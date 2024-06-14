45-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в бикини

45-летняя Николь Шерзингер ещё со времён легендарной группы The Pussycat Dolls проводит много времени в спортзале и на танцевальных тренировках. Регулярная физическая активность – главный секрет стройности и красоты Николь. Результатами упорной работы над собой она делится в социальных сетях.

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Новые фотографии певицы произвели среди её поклонников настоящий фурор. Белое бикини выигрышно подчеркнуло и без того идеальную фигуру певицы, а полное отсутствие макияжа и укладки сделали снимки ещё более живыми.

Николь Шерзингер поддерживает себя в форме не только благодаря спорту и танцам. Певица рассказывала, что полностью исключила из своего рациона сахар и кофеин, а также ограничила потребление мучного и жирного.

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