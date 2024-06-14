61-летняя Алена Свиридова показала фигуру в купальнике

Российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая Алена Свиридова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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61-летняя исполнительница поделилась видео, в котором предстала прыгающей с пирса в море. На ней раздельный купальник бледно-желтого цвета, состоящий из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.

Также знаменитость надела ласты для дайвинга и уложила волосы в тугой пучок.

Ранее российская актриса театра и кино Наталья Рудова также показала откровенное видео с отдыха. Тогда 40-летняя звезда сериала «Универ» снялась в бикини, которое состояло из топа-бандо и обнажающих ягодицы стрингов.