Полосатые платья-рубашки, которые станут хитом этого лета

Этим летом как никогда хочется выглядеть свежо и стильно. Помочь в этом нам может классический принт в полоску, украшающий платья-рубашки.

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Эксперты по части моды уверяют, что смешение белого и голубого будет на пике популярности, как классический фасон платья, идеально подходящий любому типу фигуры.

Морская тематика станет лучшим выбором современных модниц. Полосатые платья-рубашки будут этим летом самым востребованным нарядом.

Короткие и удлиненные, приталенные или свободные, главное в них — вертикальная полоска и правильно подобранные аксессуары. Современные платья-рубашки претерпели немало изменений и были усовершенствованы модельерами с помощью добавления новых или исключения старых деталей, отличающих их от классической мужской рубашки.

Лучшие дизайнеры включили в свои коллекции сотни вариаций этого удивительного платья. Десятки оттенков, тысячи принтов и всевозможные фасоны, призванные удовлетворить дам с самым взыскательным вкусом. Мы же предлагаем сосредоточить внимание на полоске.

Полосатые платья-рубашки по-настоящему универсальны. Благодаря слегка расклешенному силуэту и простому крою они напоминают классическую мужскую рубашку, что само по себе добавляет образу соблазнительного шарма.

Давно известно, что моду на рубашки для женщин ввела Коко Шанель. Но легендарная француженка позаимствовала лишь фасон. Рубашка со временем так прижилась в женском гардеробе, что в итоге попросту начала обходиться без сопутствующих ей раньше брюк и юбок.

И в самом деле к чему они?

Наиболее сексуально женщина выглядит в рубашке своего возлюбленного. Так пусть же она имеет возможность носить ее не только дома по утрам, но и тогда, когда сама пожелает, решили дизайнеры.

И вуаля! Женский гардероб уже просто немыслим без платья-рубашки.

Востребованность и актуальность платья-рубашки можно объяснить еще и тем фактом, что оно идеально садится на любую фигуру, позволяет акцентировать внимание на достоинствах. Важно лишь найти среди множества существующих именно свой фасон.

Отличительными особенностями платья-рубашки принято считать воротник-стойку и вертикальную планку, зрительно удлиняющую силуэт. Благодаря этому создается эффект стройности и утонченности. Кстати, вертикальная полоска этому только способствует.

Длина платья-рубашки сегодня варьируется от очень коротких до довольно длинных моделей. Короткие модели будут наиболее уместны на отдыхе, во время встреч с друзьями или даже на свидании.

А вот удлиненные платья-рубашки придадут образу элегантности и добавят вам женственности. В них смело можно ходить на работу или на иные важные встречи. Длинное платье-рубашка превратит вас в леди, даже если шпилькам вы предпочтете массивные спортивные кроссовки или повседневные кеды.

Полосатый принт всегда выглядит свежо, а удобный крой и легкая ткань подарят комфорт как в жаркий день, так и в прохладную погоду.

Смело сочетайте платье-рубашку с разными элементами гардероба, тогда у вас получится оригинальный и модный образ. Кстати, дизайнеры не побоялись усовершенствовать классический крой платья-рубашки, превращая его то в классный сарафан, то в кокетливую тунику. Но мы-то знаем, что было взято за основу этих летних моделей.

Платья-рубашки в бело-голубую полоску выглядят невероятно нежно и гармонично сочетаются с любой обувью и сумками.

Если вы отчаянно хотите выглядеть этим летом особенно привлекательно, то скорее покупайте полосатое платье-рубашку. С ним в зависимости от настроения вы можете создать совершенно разные образы.

Фото: свободные интернет-источники