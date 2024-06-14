Что такое мужской уход за собой

Избитая фраза «мужчина должен быть немного красивее обезьяны» давно уже не актуальна. Но большинство протоколов по омоложению пока что придуманы для женской кожи. Кожа мужчин отличается: намного толще и плотнее, позже стареет, но с возрастом становится более жёсткой и сложнее поддаётся коррекции. Однако общие тенденции бьюти-индустрии одинаковы для обоих полов: большее значение сейчас имеет не физическая красота, а эстетика и ухоженность. Так что сильному полу также важно следить за собой и выполнять ряд обязательных процедур по уходу — как самостоятельно, так и при помощи косметологов. Что нужно делать? Нам рассказала Екатерина Анчикова, приглашённый врач-косметолог, дерматовенеролог для компании d’Alba.

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Чистка кожи лица

Мужская кожа, как правило, более пористая, на ней часто появляются камедоны. Потому что активность сальных желез зависит от количества тестостерона, циркулирующего в кровяном русле. Время от времени важно проводить ультразвуковую, вакуумную, гидропилинговую и мануальную чистку. А выбор метода зависит от типа проблемы.

Пилинги

Химические пилинги с использованием АНА-кислот в небольшой концентрации очень полезны для мужской кожи. Под действием таких кислот происходит активная регенерация и восстановление метаболических процессов. Эпидермис (верхний слой кожи), благодаря использованию пилингов, будет равномерно освобождаться от старых и мёртвых клеток, которые не давали в полной мере коже дышать и проводить действующие полезные компоненты из средств по уходу. В результате кожа станет более эластичной, менее морщинистой и дряблой. Уменьшится выраженность гиперпигментации и расширенных пор.

Массаж лица, направленный на расслабление, а не на лифтинг (как у женщин)

Как правило, у мужчин очень плотный СМАС-слой, кожа крепко прилегает к мышечному каркасу, поэтому нет эффекта «поплывшего овала» как у многих дам. Но зато у мужчин — много крупных складок и глубоких заломов. Мимические мышцы очень мощные и сильные, поэтому и морщины формируются более глубокие и стойкие. Массаж лица и шейно-воротниковой зоны помогает не только расслабиться, но и уменьшить стрессовый фактор, который также губительно влияет на мужскую внешность. Так как мимические мышцы находятся в состоянии гипертонуса, то массажные движения должны быть расслабляющими, вибрирующими. В этом случае омолаживающее действие будет значительно выше.

Уходовая трихологическая программа

Нужно вовремя начинать заботиться о коже волосистой части головы, — особенно если имеются генетические особенности и в семейном анамнезе есть андрогенетическая алопеция. Если есть в роду и у близких родственников выпадение волос по мужскому типу, то ухаживать за кожей головы с помощью лосьонов, эмульсий, масел от выпадения волос нужно постоянно. Не лишними будут курсовые сеансы мезотерапии — два раза в год.

Увлажнение и нанесение успокаивающих средств после бритья

Постоянная дерматоаббразия, которая происходит при бритье, создаёт нагрузку на местный иммунитет и даёт слабую реакцию на влияние патогенной флоры. Периодически могут возникать раздражение, сухость и жжение. Поэтому необходимо наносить успокаивающие средства сразу после бритья, которые направлены на создание антимикробной защиты. Рекомендуется также использовать восстанавливающие кремы и сыворотки, которые будут усиливать регенераторный потенциал и формировать правильные процессы в эпидермальном слое.

Использование стиков для губ

Кожа губ у мужчин часто сохнет и трескается, а они не обращают на это внимания. Однако косметологи рекомендуют увлажнять кожу губ во время нанесения увлажняющего крема или сыворотки утром и вечером. А в течение дня использовать бесцветные стики и бальзамы для губ.

Насыщение кожи активными ингредиентами

Крем после бритья — это минимальная и недостаточная забота о коже. Обязательно надо каждый день наносить питательную сыворотку с активным ингредиентами, например, с экстрактами растений, витаминами и пептидами. Они питают кожу антиоксидантами и омолаживают её.

Фотозащита

Пигментные пятна могут появляться в том числе и у мужчин, и избавиться от них будет чрезвычайно сложно. Предупредить их образование призван фотозащитный крем или флюид, который необходимо наносить за 10 минут до выхода на улицу. К тому же надо обновлять его каждые 2-3 часа во время нахождения на солнце. Этот ритуал будет препятствовать раннему появлению морщин.

Регулярное посещение косметолога

Использование инъекционной и аппаратной косметологии позволит скорректировать уже имеющие возрастные проявления — как, например, морщины на лбу и дряблость кожи. Для мужчин есть специальный список неинвазивных процедур, которые не имеют реабилитации. Ведь большинство представителей мужского пола не хотят, чтобы окружающие знали, что они обращались к врачу-косметологу за серьёзными корректировками. Самые популярные процедуры у мужчин — это ботулинотерапия, SMAS-лифтинг, микроигольчатый RF-лифтинг, биоревитализация c помощью канюльных игл (с тупым концом) и другие процедуры, после которых незаметны следы вмешательства, а также контурная пластика и пилинги.

Гигиенические процедуры

Недостаточно просто принимать душ, нужно тщательно очищать область ушей, шеи и стоп. Мужчинам, которые имеют множественное оволосение на теле, необходимо использовать специальные гели для душа.

Маникюр и педикюр

Обработка кутикулы и аккуратное подпиливание ногтевой пластины делает мужские руки более эстетически привлекательными. Регулярный педикюр регулирует потоотделение стоп, помогает избежать трещин и грибков кожи ног.

Использование парфюмерии

Не стоит перебарщивать с резкими одеколонами, а вот аромат чистой кожи с каплей любимого парфюма сделает образ более привлекательным.