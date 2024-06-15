Стилист назвал «голый» тренд лета

Стилист Алеко Надирян призвал носить кроше летом

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Российский звездный стилист Алеко Надирян призвал повторять один из недавних образов Эмили Ратаковски. Об этом он написал в своем Telegram-канале и опубликовал коллаж с ее фото.

«Думаю, уже и так всем ясно, что кроше — главный тренд лета. Вчера Эмили Ратаковски своим выходом в вязаном костюме это подтвердила. Просто вдохновился ее образом и в рубрике #AlekoRecommends собрал для вас несколько комплектов», — написал Надирян.



На днях стилист Бородиной назвал самый стильный принт для белой футболки на летний сезон. По его мнению, стоит отдавать предпочтение милым принтам.

Недавно Алеко Надирян высмеял дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.