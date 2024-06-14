Эксперт рассказал, как выбрать надёжный зонт

Россиянам рассказали, на что нужно обратить внимание при выборе зонта

Инженер Роман Кучеров из Государственного университета просвещения дал рекомендации по выбору надёжного зонта. Он отметил, что для защиты от сильного ливня или урагана следует выбирать зонты с 10-16 спицами. Чем больше спиц, тем больше купол зонта, что делает его более надёжным, особенно при боковом ветре и косом дожде.

Важным аспектом является материал спиц и каркаса зонта. Инженер рекомендует отдавать предпочтение фиберглассу для спиц и стали для каркаса вместо алюминия, так как последний может не выдержать сильного ветра. Такой выбор обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость зонта в неблагоприятных погодных условиях.

Чтобы обеспечить высокую степень непромокаемости, следует выбирать зонты с куполом из нейлона, тефлона или микроволокна. Особенно выделяются зонты-трости, у которых большие купола и минимальное количество подвижных частей, что делает их особенно надёжными и долговечными в использовании.