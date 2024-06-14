Три продукта, которые саботируют похудение

Иллюзия здорового питания может быть причиной безрезультативной диеты, считает диетолог Дженна Риццо. Об этом она рассказала в видео в TikTok, которое стало вирусным. По словам эксперта, для похудения следует исключить из рациона три вида продуктов: замороженные полуфабрикаты, готовые смузи и коктейли.

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«Эти продукты очень калорийны. Вы получаете минимум питательных веществ при большом количестве калорий», — объяснила инфлюенсер.



Мало того что полуфабрикаты доказано вызывают депрессию у женщин. Продукты с высокой степенью переработки повышают риск преждевременной смерти, сердечных заболеваний, колоректального рака, ожирения и других серьезных заболеваний. Коктейли, в свою очередь, не только становятся «калорийной бомбой», но и могут усилить аппетит. Что касается смузи, эксперт советует делать их самостоятельно из свежих овощей и фруктов — так они сохранят максимум пользы.

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