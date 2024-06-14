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Бьянка Цензори в прозрачном плаще шокировала итальянцев во время ужина с Канье Уэстом

Бьянка Цензори и Канье Уэст недавно ужинали в ресторане, отмеченном звездой Мишлен во Флоренции. Что не помешало супруге рэпера выставить тело напоказ по этому случаю.

Бьянка Цензори вышла на ужин в прозрачном плаще
© WomanHit.ru

29-летняя архитектор надела прозрачный пластиковый плащ, без нижнего белья под ним на ужин в элитном ресторане.

Цензори дополнила экстравагантный образ туфлями на массивном каблуке и завязанным сзади галстуком. Она уложила волосы в свой фирменный зачесанный назад пучок, при этом обошлась без макияжа.

Что касается Канье, он сменил свой обычно полностью черный аутфит на белый ансамбль с ног до головы: футболку с рисунком, мешковатые белые брюки и белые кроссовки.

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Канье Уэст