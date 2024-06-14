Женская аноргазмия: можно ли научиться получать удовольствие

становятся менее женственными или некрасивыми, но многим из них хочется избавиться от ощущения «со мной что-то не так» и хотя бы отдаленно поймать ощущения, к которым так все стремятся.

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Что такое аноргазмия?

«Аноргазмия определяется как неспособность достичь оргазма, несмотря на достаточную сексуальную стимуляцию, и связана с личным стрессом», — говорит сексолог Ольга Василенко.



Последние слова очень важны: связано с личными переживаниями. Можно точно утверждать, что у женщины именно аноргазмия, если неспособность к разрядке вызывает разочарование, сомнения в себе, стыд, ощущение неадекватности, гнев.

Первичная аноргазмия

Оргазма никогда не было ни при какой стимуляции. Она чаще всего встречается у людей, которые не опытны в сексуальном плане или выросли в сексуально репрессивной среде.

Вторичная аноргазмия

Раньше оргазм был, а теперь пропал. Чаще всего это бывает у женщин, которые недавно родили или пережили менопаузу, перенесли операцию на половых органах, подверглись насилию (не обязательно сексуальному), недавно начали принимать новое лекарство.

Ситуативная аноргазмия

Она возникает, когда вы не можете испытать оргазм во время определенных сексуальных действий. Например, при проникающем или оральном сексе.

«Но, по правде говоря, этот термин скорее вреден, чем полезен. Почему? Потому что этот "диагноз» создает впечатление, что неспособность к оргазму во время определенных действий — это редкость. Но это совсем не так! Напротив, очень часто не удается достичь кульминации во время сексуальных действий, которые не обеспечивают того типа стимуляции, который вам необходим для оргазма. Вот пример: исследования показывают, что менее 19% женщин могут достичь оргазма только при проникновении. Так должны ли мы считать 81 процент людей, которые не могут этого сделать, ситуативно аноргазмичными? Нет!», — убеждена Ольга.



Что является причиной аноргазмии?

Экологические, эмоциональные, ментальные, духовные и физиологические факторы — все они вместе влияют на сексуальную реакцию.

Другими словами, существует множество причин, по которым оргазм может отсутствовать. К ним относятся стыд, неприятие своего тела в частности и секса вообще, травмы, чрезмерная или недостаточная активность мышц тазового дна. И, конечно, болезненные ощущения во время полового акта.

'Существует несколько причин болезненного секса, в том числе: эндометриоз, рубцевание влагалища, вагинит, вагинизм, воспалительные заболевания органов малого таза, фиброиды матки. Кроме того, аноргазмию могут вызвать и некоторые хронические заболевания. Например, диабет, гипертония, менингит, болезни сосудов, депрессии, гормональный дисбаланс и так далее», — объясняет Ольга. Итак, у вас аноргазмия? Вот что нужно делать дальше



Обратитесь к врачу или акушеру-гинекологу

Если ваше половое влечение нарушено из-за основного заболевания, его устранение может помочь вам достичь кульминации.

Обратитесь к терапевту тазового дна

«Терапевт тазового дна может оценить работу мышц и определить, препятствует ли оргазм дисфункции тазового дна или боли в тазовом дне», — говорит Ольга. «Если это так, они могут помочь вам вылечить и то, и другое».



Обратитесь к секс-терапевту

В идеале — к секс-терапевту, учитывающему травму. Он поможет вам найти и устранить корень ваших сексуальных проблем. Обычно аноргазмия приводит к обидам, чувству стеснения и недостаточности в отношениях. В таких случаях может помочь секс-терапевт для пар.