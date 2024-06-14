Ида Галич похвасталась фигурой в белье

34-летняя телеведущая и блогер Ида Галич в последнее время заметно похудела. Ранее знаменитость рассказывала, что после рождения ребенка ее тело уже не выглядит прежним. Поэтому она и решила взять ситуацию в свои руки. Ида успешно сбросила вес и теперь с удовольствием может хвастаться своими подтянутыми формами.

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Накануне на личной странице Галич в Сети появилось ее новое фото в белье. Знаменитость запечатлела себя в зеркале, примерив кружевной комплект черного цвета.

Телеведущая распустила волосы и слегка улыбнулась на камеру. В подписи к снимку Ида сообщила, что помимо отказа от алкогольных напитков и сладостей, она ежедневно занимается спортом.

«Месяц без алкоголя и десертов с ежедневной зарядкой выглядит так», — написала Ида Галич под своей фотографией в белье.



Ранее WomanHit писал про неприятную ситуацию, в которую Ида Галич попала во время отдыха в Дубае. Багаж телеведущей попросту не доехал вместе с ней до места назначения. Блогер шутила, что теперь она будет всюду ходить голышом.