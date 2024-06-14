Как выбрать идеальную пару кроссовок для бега

Вы долго собирались и ждали теплого времени года. Купили красивую форму и позвали с собой подружку. Вы морально подготовились и прочли множество исследований о пользе бега для здоровья. Осталось только купить кроссовки — и можно считать себя бегуном.

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«Выбор кроссовок для бега может оказаться непростой задачей. В создание и продажу обуви для бега было вложено много технологий, исследований, маркетинга и дизайнерских усилий», — рассказывает фитнес-тренер Наталья Романова.



Вариантов на рынке огромное множество, как же выбрать подходящий именно вам? И радостно пойти уже бегать, конечно.

Правильный размер — не ваш обычный!

Распространенное заблуждение заключается в том, что вся обувь должна подходить по размеру. Предназначение кроссовок для бега не совпадает с функцией футбольных бутс, обуви для скалолазания или для занятий йогой. Выбирая кроссовки для бега, помните, что на стопу при каждом шаге приходится от 200 до 300 % веса тела.

«Стопе нужно пространство, чтобы „распластаться“. Убедитесь, что перед большим пальцем ноги есть пространство шириной примерно с большой палец руки. Обычно кроссовки для бега на ½ −1 размер больше, чем ваша повседневная обувь. Очень важно: для беговых кроссовок не существует периода привыкания. Если обувь не чувствуется вами хорошо сразу из коробки, она никогда не будет такой», — объясняет Наталья.



Что на самом деле означает «хорошая поддерживающая обувь»?

«Тренировочная обувь чаще всего делится на три-четыре категории: нейтральная или амортизирующая, направляющая, поддерживающая и контролирующая движения. Обувь, относящаяся к этим категориям, имеет разную степень поддержки и амортизации. Определить уровень поддержки в обуви можно по ее жесткости на скручивание. Если взять ботинок и попытаться скрутить его, то чем он более жесткий, тем больше поддержки он будет оказывать при беге», — рассказывает Наталья.



Насколько необходима поддержка? Это можно определить, измерив стопу с помощью прибора Браннока. Это инструмент для измерения стопы, который есть почти в каждом обувном магазине. Смысл работы устройства заключается в измерении положения стопы сидя, а затем стоя, включая и длину свода. Чем больше изменение от сидения к стоянию, тем более поддерживающую обувь следует примерить.

Как правило, человек, у которого длина свода меняется от сидения к стоянию менее чем на ½ размера, будет хорошо себя чувствовать в нейтральной обуви. Если изменение составляет от ½ до 1 размера, вам подойдет обувь с поддержкой. При изменении более чем на один размер выбирайте обувь с контролем движения. Это не жесткие правила, но они являются хорошей отправной точкой для поиска лучшей обуви лично для вас.

Жесткая подошва или мягкая?

За последние 20 лет маятник беговой обуви сильно качнулся. В 2000-х годах тенденция сместилась от спортивной обуви на высокой и мягкой подошве к жесткой и тонкой — вплоть до появления «босоногой обуви». Сейчас тренд возвращается обратно, но в целом толщина подошвы — это вопрос личных предпочтений.

Подумайте, где вы планируете бегать

Вы в основном бегаете по дорогам? Или по тропинкам и гравийным дорожкам? Выбирайте кроссовки для бега по дорогам, по тропам или для кросс-тренинга.

Решите, нужна ли вам большая или меньшая амортизация

Хотите ли вы бегать мягко и упруго с максимальной амортизацией или ощущать землю под ногами? Амортизация — это толщина материала под промежуточной подошвой и упругость пены, а также перепад пятки — вот два фактора, которые следует учитывать при выборе кроссовок.

Как долго должны служить кроссовки?

В целом, пара беговых кроссовок должна прослужить от 500 до 700 км пробега (3—4 месяца тренировок для профессиональных бегунов). После этого спортивная обувь перестает выполнять свои функции. Осмотрите свои кроссовки и проверьте, не сжаты ли или не изношены ли подошвы и стельки. Если это так, возможно, пришло время для покупки новой пары.