Беременная женщина заступилась за мужа устроив драку в бара

В Олонецком районе Карелии беременная женщина устроила драку в баре. Об этом сообщает Gubdaily.

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По имеющейся информации, 27-летняя женщина пришла в бар с супругом, который поссорился с другим посетителем. На защиту мужчины встала его жена.

Будущая мать, не обращая внимания на свое положение, вооружилась полупустой бутылкой из-под пива и разбила ее о голову обидчика своего мужа. От удара у пострадавшего на голове остались ссадины.

В отношении беременной женщины возбудили уголовное дело. За рукоприкладство ей грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее мужчина из Индии вскрыл серпом живот жене, которая находилась на восьмом месяце беременности, чтобы узнать пол ребенка.