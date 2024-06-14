Косметолог рассказала, что нужно брать с собой для ухода за кожей

Перед тем как отправиться в отпуск, важно не забывать о подготовке специальной косметички для ухода за кожей. Ведь кожа нуждается в отдыхе и хорошей защите, особенно в условиях отпуска, когда она подвергается сильным воздействиям, таким как солнце, ветер, морская вода. Подбирая средства ухода и декоративную косметику, необходимо обращать внимание на защиту от фотостарения, сухости и пигментации, рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

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Необходимо помнить о постоянном уходе за кожей даже во время отпуска. Рутинный уход, включающий средства для умывания, тоника и увлажняющий крем, помогает сохранить кожу в хорошем состоянии. Увлажняющий крем играет важную роль в увлажнении кожи, особенно при воздействии ультрафиолетовых лучей. Подбирая крем, следует учитывать тип кожи, чтобы избежать возможных проблем, таких как забитые поры или раздражения.

Солнцезащитный крем с фильтром 50+ является обязательным средством для защиты кожи от ультрафиолета.

В интервью для aif.ru специалист сообщила, что необходимо регулярно необходимо обновлять слой крема для эффективной защиты. Гигиеническая помада также играет важную роль в уходе за губами, особенно в условиях отпуска, где кожа на губах подвержена негативному воздействию солнца и воды.

Декоративная косметика также может быть полезна в отпуске, однако стоит выбирать легкие продукты, например, флюиды или тональные кремы. Важно помнить о правильном очищении кожи от макияжа для того, чтобы кожа могла отдохнуть и не пострадать во время отпуска, заключила дерматолог.

Хронобиологическое, или истинное старение кожи проявляется к 30-35 годам. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Инна Коробкова, передает Царьград.

Также директор салона красоты Гульнара Мирзабекова назвала главные ошибки, допускаемые женщинами при домашнем уходе за собой.