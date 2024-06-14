Стрижка пикси: что это такое и кому подойдет

Короткая стрижка пикси — удобная, стильная, универсальная. «Лента.ру» разбирается, какие существуют варианты такой прически, кому они подойдут, какие виды стрижки в тренде в 2024 году, как укладывать и носить пикси.

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Что такое стрижка пикси

Пикси — вариант женской (а иногда и мужской) стрижки, с минимальной длиной волос по бокам и сзади, с удлиненной макушкой и ассиметричной челкой.

Эта прическа считается «мальчишеской», дерзкой, бунтарской, она делает образ молодым — вне зависимости от реального возраста, демонстрирует самоуверенность и свободолюбие.

История стрижки пикси

Первые короткие стрижки

Короткие женские стрижки вошли в моду в XX веке. В начале столетия активно развивалось движение за эмансипацию, все больше женщин начинали вести активный образ жизни, демонстрируя стремление сравняться в правах с мужчинами. Это отразилось и на их внешности: женские костюмы становились удобнее и практичнее. Некоторые женщины даже решились Зинаида Гиппиус.

В 1927 году оперная певица Мэри Гарден написала о своем решении коротко подстричься в номере американского женского журнала Pictorial Review.

Я считаю длинные волосы одними из многих оков, которые женщины сбрасывают на пути к свободе‎ Мэри Гарден оперная певица



Кто задал тренд на пикси?

Женская стрижка пикси стала набирать популярность в 1950-х годах благодаря выходу на экраны фильма «Римские каникулы» (1953) с актрисой Одри Хепберн: по сюжету, главная героиня обрезает себе волосы в знак выбора новой жизни и обретения свободы.

В 1960-е годы пикси носили такие иконы стиля, как модель Твигги и актриса Миа Фэрроу.

В начале 1990-х стрижка вернулась в моду в более женственных, удлиненных вариантах (например, у принцессы Дианы, модели Линды Евангелисты), ее классический, укороченный вариант на пике своей популярности носила актриса Вайнона Райдер.

Многие звезды современности примеривали на себя дерзкий образ с этой стрижкой:

Шарлиз Терон; Энн Хэтэуэй; Одри Тоту; Натали Портман; Эмма Уотсон; Дженнифер Лоуренс; Риана; Кира Найтли.

Особенности стрижки пикси

Эта стрижка, обычно асимметричной формы, открывает шею и акцентирует внимание на объемной макушке.

«Характерные особенности пикси — несведенные зоны, то есть зоны с прядями с резкой геометрией по длине, без плавного соединения друг с другом. Дизайн получается интересным и асимметричным, поэтому пикси всегда в центре внимания‎», — отмечает в беседе с «Лентой.ру» стилист-парикмахер, психолог образа, имиджмейкер Мари Туманова.

На базе классической пикси придумано множество вариантов, из которых можно подобрать подходящую прическу для любого типажа.

Варианты стрижки пикси

Классическая пикси предполагает короткую длину волос, в том числе и челки. Получается аккуратный, изысканный, гармоничный образ. Пикси с длинной челкой дает большую свободу в вариантах укладки. Можно зачесать пряди назад, зафиксировав их гелем, можно уложить челку на одну сторону, подчеркнув асимметрию. Стрижка пикси-боб (комбинация классического каре и современной пикси): отличается от классической пикси большим объемом волос на затылке. Пикси с выбритыми висками для творческих личностей. Самые смелые бунтарки могут уложить челку и волосы на макушке в виде ирокеза.

Трендовые в 2024 варианты пикси

Стилист Мари Туманова отмечает следующие тренды 2024 года:

Корейский стиль. Поскольку у корейцев прямые и жесткие волосы, им важно добиться легкости прически с помощью текстурирования: сделать так, чтобы волосы были будто неряшливо взлохмачены, добиться эффекта мокрых волос или добавить волн с помощью завивки. Поэтому в тренде более удлиненные варианты классической стрижки пикси. Унисекс. Женский стиль становится чуть агрессивнее, с перчинкой, а мужские образы смягчаются, например, с помощью удлиненных стрижек.

Зачем женщины отрезают волосы Часто решение сделать короткую стрижку совпадает с завершением какого-то значимого периода в жизни женщины, символизирует финал: это может быть переезд от родителей, отъезд выросших детей, выход из отношений, развод, смена работы. Например, британская киноактриса Эмма Уотсон сделала короткую стрижку пикси в 2010 году — после окончания съемок киноэпопеи о Гарри Поттере, попрощавшись с длинными волосами своей героини Гермионы и образом «вечной школьницы». «С точки зрения психологии образа — выбирая короткую стрижку пикси и открывая шею, женщина транслирует смелость, она открывается миру, демонстрирует намерение общаться. Отчасти это вызов, особенно когда ради короткой стрижки обрезаются длинные волосы», — поясняет стилист-парикмахер Мари Туманова. По ее словам, если женщина внутренне созрела и готова к кардинальной смене образа, выбор этой стрижки придаст ей энергии и сил.



Кому идет стрижка пикси

По чертам лица

Если у вас широкий лоб, то пикси с удлиненной челкой визуально его уменьшит, сделает квадратное лицо более гармоничным. Объемный верх, удлиненные виски и челка, заходящая на область щек, подходит обладательницам круглого лица. Удлиненная челка и отсутствие объема в районе висков сбалансируют черты треугольных лиц. Короткая челка классического варианта пикси зрительно увеличит лоб тем, у кого он небольшой.

«Главный плюс этой стрижки в том, что она очень моделируемая, — считает Константин Грибулис, стилист и соучредитель сети салонов красоты «Осипов Имидж Студия». — Глубоко убежден, что любая стрижка, которую человек хочет, ему пойдет. Остальное — дело рук мастера. Подобрать способы срезов под волосы, объемы — под форму лица, проработать удлиненные элементы, форму челки. Всем этим можно скорректировать нюансы овала лица и особенности внешности человека‎».

По типам волос

Тонким волосам стрижка средней длины придаст дополнительный объем и добавит фактурности за счет многослойности. Вьющиеся волосы в форме пикси будут выглядеть структурно и ухоженно, а еще придадут мягкость и романтичность образу. На жестких волосах эффектно будет смотреться стрижка пикси с ультракороткими или выбритыми висками, взъерошенной макушкой и текстурированной челкой. Челку можно поднять, открыв лицо, или гладко вытянуть, положив на одну сторону. Очень густым, пористым волосам подойдет дизайн стрижки, где несведенные зоны более плавные, не очень утрированы, а верх прострижен коротко, и лишь к челке наиболее заметное удлинение. На таких волосах коррекция стрижки потребуется раз в три недели. Пикси на нормальных волосах (средней толщины и, возможно, немного волнистых) со средней густотой будет хороша в любом дизайне.

«Перед стрижкой мастер должен определить нюансы роста волос и проверить наличие вихров, макушек — это и есть персонализация стрижки, та самая "изюминка"», — считает Мари Туманова.

По ее словам, мастеру следует максимально объективно оценить индивидуальные особенности внешности клиентки: не только овал лица, высоту лба, форму головы, но и телосложение, рост, длину шеи, а также стиль одежды, ритм жизни и психологический настрой.

Мужские варианты пикси

По мнению стилиста Тумановой, пикси подойдет и мужчинам. Юноши могут носить прическу в корейском стиле, а мужчинам более зрелого возраста эта форма придаст брутальности и мужественности, если сделать переходы от коротких волос к длинным более резкими, а затем волосы небрежно уложить.

Знаменитости мужского пола, которым идет пикси:

Джонни Депп; Леонардо ДиКаприо; Дэвид Бекхэм.

Какой цвет волос подходит для пикси:

темные оттенки (черный, каштановый, темно-русый) хорошо смотрятся со стрижкой пикси, оттеняют цвет кожи; плавные переходы цвета (например, темные корни и пепельная длина волос), которые получаются с помощью современных сложных техник окрашивания; блонд с уходом в пепельные, жемчужные тона; естественная седина; рыжий цвет.

Укладка стрижки пикси в домашних условиях

Как укладывать пикси дома, рассказывает стилист Константин Грибулис.

За счет текстуры и некоей вольности стрижка пикси не требует особых усилий по укладке Константин Грибулис стилист



По его словам, многое зависит от мастерства парикмахера, насколько хорошо он владеет техникой выполнения стрижки. «С хорошей стрижкой волосы эффектно ложатся сами по себе. В таком случае дома достаточно пары минут с феном и расческой», — уверяет эксперт.

Для укладки пикси достаточно фена, скелетной расчески для создания прикорневого объема и двух-трех укладочных средств. Это:

текстурирующие солевые спреи на основе морской воды, которые дают возможность создать образ в пляжном стиле; матовая паста для естественной взъерошенности, более живой, не блестящей укладки; традиционный гель; итоговый штрих — фиксирующий укладку лак.

Для создания объема волосы нужно приподнимать расческой у корней в процессе сушки феном.

Праздничный вариант укладки — гладкие волосы, зачесанные назад с помощью геля сильной фиксации. Для усиления эффекта можно воспользоваться глиттером.