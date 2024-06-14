Ида Галич призналась, что подписчики советуют ей увеличить грудь

Почти под каждой публикацией, где блогер и телеведущая Ида Галич хвастается фигурой, некоторые пользователи пишут, что ей стоит увеличить грудь. Ведущая раскрыла, задевают ли ее подобные комментарии.

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— Не понимаю, как я держусь и не сдаюсь под натиском «Ида, где грудь?». Удивительная выдержка! — отметила ведущая.



Блогер отмечала, что часто слышала и читала неприятные вещи о своей внешности. Галич добавила, что все годы, пока она работала в медиасфере, не было ни одного фото и видео без подобного едкого комментария.

Телеведущая также выразила беспокойство о юных артистах, которые не могут так легко справиться с негативом в отличие от нее. Галич подчеркнула, что хейт мог стать причиной участившихся пластических операций среди блогеров и артистов, о чем написала в своем Telegram-канале.

В начале декабря прошлого года в СМИ появились новости о новом романе Иды Галич. Писали, что она встречается с предпринимателем и яхтсменом по имени Олег.

В свою очередь певица Бьянка в начале года удивила своих поклонников, сбросив 32 килограмма. Как выяснилось, преображение артистки стало возможным не только благодаря правильному питанию и спорту.