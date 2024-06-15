Мужчина подал в суд на Apple из-за своего развода

Британский бизнесмен попытался отсудить у Apple 5 миллионов фунтов стерлингов после того, как его жена обнаружила на их семейном iMac «удаленные» сообщения из iMessage, адресованные «эскортницам», что привело к скорому разводу.

«Ричард», проживший в браке более 20 лет, использовал iMessage для организации встреч с работницами всем известной индустрии, полагая, что сообщения удаляются везде после удаления с его телефона. Однако его жена обнаружила сообщения на подключенном к компьютеру iMac, в результате чего уже через месяц подала на развод.

Ричард утверждает, что Apple ввела пользователей в заблуждение, не предупредив их о том, что удаленные сообщения iMessage могут быть доступны на других связанных устройствах Apple. Он утверждает, что если бы сообщения не были так легко найдены, они с женой могли бы помириться.

Лондонская юридическая фирма Rosenblatt подала иск против Apple на беспроигрышной основе, изучая возможность коллективного иска. По словам Саймона Уолтона из Rosenblatt, нынешняя практика Apple «вводит в заблуждение» пользователей.