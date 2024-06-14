Линии полета: петербургский бренд Furly выпустил новую летнюю коллекцию

Женственность, элегантность и многофункциональность — три ключевые характеристики новой летней коллекции, в которой ​​Furly делает ставку на естественную красоту представительниц прекрасной половины человечества и дарит нам утонченный арсенал для того, чтобы свою красоту подчеркнуть.

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В фокусе внимания дизайнеров летящих платьев различной длины, от мини мини до макси, а также рубашки, бермуды и брюки. Лаконичные костюмы-тройки идеально впишутся в офисные будни и продемонстрируют тонкий вкус своих обладательниц.

Для тех, кто предпочитает женственные образы сдержанным, а также привык оставаться в центре внимания в любую погоду и любых обстоятельствах у Furly есть эффектный вариант в виде черного комбинезона. Элегантный наряд подчеркнет фигуру и подойдет как для города, так и для отпускного образа в духе sport-chic.

Помимо классических базовых цветов в коллекции можно найти вещи в новых оттенках: охра, оливковый, лавандовый, бирюзовый, медовый, оранжевый терракотовый. «В новой летней коллекции Furly нам хотелось сделать акцент на естественной красоте каждой девушки, подчеркнуть ее и сделать нашу коллекцию практичной, комфортной, чтобы она подходила для любого случая. Неважно, это долгожданный отпуск, прогулка с друзьями или рабочая встреча», — комментирует креативный директор бренда, Мария Иоффе.

Изюминка коллекции — лимитированная серия кимоно из итальянского хлопка с узорами. Бестселлеры бренда представлены в трех новых оттенках. «Мне кажется, что наши воздушные женственные кимоно стали настоящей визитной карточкой бренда Furly. В прошлом сезоне мы наблюдали настоящий бум на них и решили, что лето 2024 не станет исключением», — делится основатель бренда Анастасия Романова.

Петербургский бренд искусно и с большим изяществом поддерживает деликатный баланс на грани сексуальности и сдержанности. Благодаря тесному сотрудничеству с итальянскими партнерами Furly имеет доступ к итальянским тканям высокого качества, фаворитам именитых международных марок. Из этих материалов и создается большая часть изделий. Например, один из маст-хэвов летнего гардероба — роскошное платье «Бьянка» с трендовым леопардовым принтом и открытой спиной, выполненное из превосходного итальянского хлопка. Тизер: в ближайшее время Furly представит не менее эффектное ажурное платье, выполненное из ткани La Perla.