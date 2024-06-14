Привычки, провоцирующие обвисание груди

Трудно найти женщину, которая была бы полностью удовлетворена формой и видом своей груди. При этом многие неосознанно сами провоцируют эстетические проблемы. Пластический хирург Петр Алексеенко рассказал Womanhit, какие привычки довольно быстро отнимают красоту женской груди.

Проблемы с осанкой

В целом, долгое нахождение в неправильной позе приводит к пережиманию сосудов, что приводит к нарушению циркуляции крови во всем организме. Помимо того, что опущенные плечи провоцируют опущение груди, так еще и усиливают выпячивание живота, который потом довольно проблематично убрать даже с помощью активных упражнений.

Постоянный пуш-ап

Наш эксперт предупреждает, что любовь к пуш-апу не доведет вас до добра. Да, грудь в таком бра выглядит соблазнительно, однако со временем вы можете заметить, что кожа становится менее упругой. Петр: «Эластичность груди ухудшается, так как кожа находится в постоянном натяжении в плотном бюстгальтере».

Сон в неправильной позе

Даже во время сна мы можем приносить вред своей красоте. Специалисты не рекомендуют спать на животе, так как в этой позе нарушается кровообращение, при этом вы оказываете невероятное давление на грудь. Особенно серьезно к этому совету стоит отнестись женщинам с пышными формами — кожа при дополнительном давлении еще быстрее теряет эластичность.

Вы пьете мало воды

Мы много раз говорили о важности поддержания водного баланса, как и наш эксперт, который уверен, что без воды невозможно получить ни красивую кожу, ни хорошую форму груди. Неважно, натуральная у вас грудь или нет, уход за кожей — важный момент, чтобы сохранить красоту на долгие годы.