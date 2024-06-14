Как ухаживать за жирной кожей летом: правила для полного матирования

Жирная кожа нуждается в особом уходе, ведь в жару работа сальных желез активизируется на полную мощность.

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Мы поговорили с косметологом Александрой Кузнецовой, которая рассказала о важных правилах ухода за жирным типом кожи в летний период.

Очищение

Наверное, это самый главный этап в уходе за любой кожей. Если в холодное время года вы использовали легкие пенки, то летом можно позволить себе гель для очищения. Идеально, если ваше средство для умывания будет содержать салициловую кислоту, но применять такое средство нужно на ночь, так как коже необходимо время на восстановление после действия кислоты. Не увлекайтесь масками с кислотами летом — хорошего геля будет достаточно, иначе есть риск заработать пигментацию.

Увлажнение

Летом лицо нуждается в увлажнении, особенно если у вас обезвоженная жирная кожа. При использовании довольно агрессивных очищающих средств увлажнение необходимо два раза в день. Вечером можно использовать крем или эмульсию по типу кожи, а днем сделайте выбор в пользу менее плотных средств, которые можно использовать и как базу под макияж. Если вы не пользуетесь матирующей декоративной косметикой, подберите уходовый крем с матирующим эффектом. Александра: «Слишком активное матирование тоже не слишком хорошо — вы можете получить обратный эффект, если кожа отреагирует на пересушивание».

Мезотерапия в салоне

Очень часто жирной коже не подходят питательные средства для ухода, так как они могут оказывать комедогенный эффект. В этом случае можно несколько раз за лето попробовать мезотерапию с гиалуроновой кислотой. Вещество попадает в глубокие слои кожи и вы не только получите более упругую кожу, но также разгладите мелкие морщинки, а количество жирного блеска будет постепенно снижаться. Перед процедурой проконсультируйтесь с косметологом, который подберет состав коктейля для мезотерапии по вашим индивидуальным особенностям.