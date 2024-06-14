Принты и кожа: как носить цветные джинсы и не выглядеть нелепо

Летом хочется больше цвета, а значит, пора сменить скучные синие джинсы на сочные яркие модели.

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Стилист Ольга Петросян подсказала Womanhit, как вписать их в летний гардероб и при этом не выглядеть нелепо.

Снижаем градус яркости

Помните, что цветные джинсы — уже заявление, так что любые активные принты и другие яркие детали образа будут явным перебором. Стилист рекомендует разбавить образ с яркими джинсами топами или рубашками любого натурального оттенка, но старайтесь при этом избегать черного цвета — он сделает ваш образ слишком тяжелым.

Спортивные элементы

Отличный способ использовать цветные джинсы в летнем гардеробе без урона своей стильной репутации — миксовать их со спортивной обувью, головными уборами и оверсайзом. Футболка навыпуск или легкий бомбер станут прекрасным дополнением к casual-образу.

Джинсы + кожа

Любые джинсы, в том числе, цветные, прекрасно уживаются с кожаными вещами. Ольга:

«Косухи, кожаные жакеты в укороченном варианте — выбирайте то, в чем чувствуете себя максимально комфортно».



Не бойтесь кожаных аксессуаров или высокой обуви в стиле гранж, «тяжелая» капсула будет уместна и для прогулки, и для клубного мероприятия.

Принты в цвет джинсов

Если же вам хочется максимальной сочности, выбирайте принты комплиментарного оттенка. Анималистичных принтов стилист все же советует избегать, а вот ориентальные — прекрасный выбор, главное, в вашем образе не должно быть больше трех ярких оттенков.