Самые модные купальники лета: семь классных моделей

Согласитесь, летом сложно отказать себе в новом купальнике, даже если в шкафу уже имеется коллекция «костюмов для водных процедур». Но прежде чем ее пополнять, предлагаем присмотреться к следующим трендам.

© Super.ru

Фактурные ткани

© Le Journal Intime

Теперь мы гонимся за рельефом не только на прессе, но и на купальниках. Жатые или в рубчик — фактурные ткани доказали, что смотрятся на пляже не менее эффектно, чем гладкие. Такие модели относят к моде начала прошлого столетия, они подчеркивают фигуру, придавая объем только там, где это необходимо.

Наивная романтика

© SELA

Как бы инфантильно ни звучал мелкий рисунок в пастельных тонах, без наивной эстетики в текущем сезоне никак. Тем более она перекликается с другим «безмятежным» трендом — коттеджкором, воспевающим прелести отдыха за городом. Крошечные цветочки, бантики, сердечки, ягодки — наивно? Да! И это супер.

Анималистический принт

© Incanto

Адептам хищных принтов посвящается. Леопард, зебра и питон станут еще более дерзкими в сочетании со шнуровками, сложносочиненностью и асимметрией. Если вам чужда нарочитая сексуальность, всегда можно выбрать сдержанные модели. В любом случае анималистический принт гарантирует сногсшибательный эффект.

Слитные

© Gottex / Estelle Adony

Монохромные образы — это база, но куда сложнее подобрать разноцветные монокини. Здесь обращаем внимание на цветущие тропические сады и геометрию в стиле 1970-х. Подобные принты визуально скорректируют силуэт. Что касается верхней части слитного купальника, то тут приветствуются и глубокое декольте, и американская пройма, и вариант на одно плечо.

Красный цвет

© «Дефиле»

«Спасатели Малибу» и Памела Андерсон в частности продолжают вдохновлять дизайнеров. Но если ярко-алый слитный купальник уже набил оскомину, то раздельный — свежее решение. Самый страстный оттенок подходит под абсолютно любой цветотип внешности и выгодно оттеняет загар.

Контрастный кант

© MY NYMPH

Минимализм в лучшем его проявлении — это однотонный комплект с контрастной окантовкой. Белый кант погружает нас в ретростилистику, а окантовка другого цвета задает спортивное настроение. Верхнюю часть такого купальника довольно легко вписать и в повседневный образ — в качестве стильного топа.

Асимметрия

© MY NYMPH

Модели с лямкой на одно плечо или асимметричные вырезы — вот уже несколько сезонов все к месту. Однако здесь стоит избегать каких-либо других декоративных элементов вроде камней, брошей или рюш. Асимметричный крой крайне самостоятелен, посторонние акценты перегрузят образ.