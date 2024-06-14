Перевоплощение Крейга и бюджетная обувь, ставшая хитом: видеодайджест

Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Дешевая обувь неожиданно стала модной и подорожала.

Выяснилось, что традиционно дешевые сланцы обрели актуальность в текущем сезоне, из-за чего появились в ассортименте множества люксовых брендов. Одними из самых модных сланцев сезона эксперты называют обувь марки The Row, которая выполнена из кожи и бархата. Стоимость данной пары составляет 990 долларов (87,8 тысячи рублей).

В Сети появилось фото изменившегося Дэниела Крейга.

56-летнего Дэниела Крейга запечатлели в классическом костюме серого цвета и со слегка растрепанными седыми волосами. Журналисты источника отметили, что агент 007 сильно изменился, уйдя с поста шпиона Джеймса Бонда.

Певицу Рианну засняли без парика.

Недавно Рианна приняла участие в новой рекламной кампании косметического бренда Fenty Beauty. 36-летняя Рианна была запечатлена с короткими волосами.

Кудрявый пучок и другие экспресс-укладки для пляжа.

Топ-визажист Ксения Бохо рассказала о главных hair-трендах пляжного сезона. Вот уже какой сезон не теряют актуальность «пляжные укладки» или укладки «девушки серфера».