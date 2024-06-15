Кейт Миддлтон объявила дату возвращения после лечения

В субботу, 15 июня, Кейт Миддлтон появится на публике впервые с декабря 2023 года. Точную дату своего возвращения она объявила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Миддлтон будет участвовать в параде, который проводится в честь дня рождения короля Великобритании Карла III. Она подчеркнула, что ожидать ее появления на других мероприятиях не стоит, поскольку лечение от рака пока не завершено.

Карл III родился 14 ноября, однако парад в честь рождения монарха по традиции устраивают в одну из суббот в середине июня. В 2024 году он пройдет 15 июня. Из-за болезни король не сможет присоединиться к процессии верхом на коне, как это было год назад. Ожидается, что он будет ехать в карете.

Ранее сообщалось, что, по утверждению друзей и приближенных Кейт Миддлтон, она, скорее всего, не вернется к работе до конца года. В последний раз она появлялась на публике в декабре 2023 года.