Бразильская модель вышла в свет в откровенном наряде

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

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40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», посетила традиционный местный фестиваль Festa Junina. Так, для празднования она выбрала красно-черную мини-юбку в клетку и прозрачный бюстгальтер с декором в виде сердец.

В то же время блогерша надела укороченную черную куртку, колготки в крупную сетку и замшевые сапоги-чулки, а также завершила образ шляпой в ковбойском стиле. При этом она приняла для фото откровенные позы, в том числе встала вполоборота к камере, демонстрируя обнаженные ягодицы.

Ранее в июне американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», поделилась видео в бикини и порадовала фанатов.