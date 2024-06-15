Холли Бейли продемонстрировала фигуру после родов

В декабре 2023 года звезда фильма «Русалочка» стала мамой. Сейчас Холли Бейли сосредоточена на том, чтобы вернуться в привычную форму после беременности и родов. Несколько месяцев назад врачи разрешили актрисе лёгкие физические нагрузки, поэтому теперь она вводит в свой график небольшие тренировки.

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Несмотря на то что Бейли стала мамой меньше года назад, она уже практически полностью восстановилась. У себя в блоге она продемонстрировала результат упорной работы в спортзале. Короткий топ и спортивные шорты идеально подчеркнули фигуру звезды.

Холли рассказывала, что после рождения ребёнка столкнулась с тяжёлой депрессией. Долгое время она не могла восстановить эмоциональное состояние. К счастью, поддержка близких и помощь специалиста помогли Холли прийти в норму. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше и наслаждается материнством.

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