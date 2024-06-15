Женщины чаще идут работать в автосервисы: почему так происходит?

Раньше автосервис был сугубо мужской территорией. Но сегодня ситуация меняется, и женщины все чаще выбирают профессию, связанную с ремонтом автомобилей.

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Директор по персоналу сети автосервисов Fit Service Ирина Кулиева отмечает рост интереса женщин к автобизнесу. По ее словам, женщины все чаще занимают должности мастеров-приемщиков и даже руководителей СТО.

В автосервисе предлагаются стабильные рабочие места с достойной оплатой. Например, помощник мастера-приемщика в среднем получает 50 000 рублей в месяц, а мастер-приемщик уже 100 000 рублей. Руководитель СТО может зарабатывать от 150 000 рублей.

Несмотря на то, что автосервис традиционно считается мужской сферой, в некоторых областях женщинам не нужно обладать какой-то особой силой или «мужскими» чертами характера. Главное – это желание учиться, развиваться и быть частью сплоченной команды.