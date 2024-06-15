Модель Лотти Мосс вышла на публику с Эваном Кэмпбеллом

Сестра Кейт Мосс модель Лотти Мосс впервые вышла в свет с новым возлюбленным Эваном Кэмпбеллом. Об этом сообщает Daily Mail.

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Модель Лотти Мосс предпочла для выхода облегающее серое платье с имитацией татуировок и открытыми руками, которое дополнила высокими кожаными сапогами. На улице ее сопровождал музыкант Эван Кэмпбелл. Пару впервые засняли вместе.

Лотти Мосс — сводная сестра Кейт Мосс по отцу. Вслед за знаменитой сестрой девушка решила связать свою жизнь с модельным бизнесом и к 26 годам успела поработать с такими брендами, как Calvin Klein и Chanel. У Лотти также есть аккаунт на OnlyFans, в котором девушка делится откровенными снимками и видеороликами.

В конце 2022 год Лотти Мосс объяснила, зачем сделала тату на лице после выхода из рехаба. На лице ей набили слово Lover, написанное от руки. Модель также подчеркнула, что таким образом обрела свободу после выхода из абьюзивных отношений. Она жила долгое время на Бали, где училась любить себя.