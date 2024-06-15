Дженнифер Лопес устала спасать брак с Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес устала от раздражения и курения Бена Аффлека. Об этом сообщает Daily Mail.

Инсайдер издания рассказал, что Дженнифер Лопес устала спасать отношения с Беном Аффлеком.

«Бен отличный парень, но он может быть угрюмым и портить настроение. Весь мир это видел на фото вроде тех, что были сделаны на «Грэмми» в прошлом году, он вообще не улыбался. Он курит без перерыва, сыплет ругательствами и кажется вечно раздраженным. Отличный режиссер и актер, но с ним, знаете ли, не очень весело. Хотя он прекрасный отец», — сообщил инсайдер издания.



Он также добавил, что Дженнифер Лопес шокирована тем, сколько негатива она получает в свой адрес за последние недели.

На прошлой неделе журналисты сообщили, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели за $60 миллионов в прошлом году. Сейчас знаменитости хотят получить за недвижимость около $65 миллионов.