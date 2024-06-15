Что стало с женщинами, которые самостоятельно кололи липолитики

Уколы красоты с маркетплейса. Что стало с россиянками, которые сами себе кололи липолитики
Это препараты для расщепления жира, которые бывают в том числе в виде инъекций. Женщины купили именно такие и сами себе делали уколы. Но дело в том, что работать с ними должен исключительно специалист, учитывая противопоказания человека. Ну и препараты в клиники и салоны, разумеется, попадают не с маркетплейса.
Последствия применения липолитиков из интернета
Препараты для инъекций женщины купили на Wildberries, рассказал телеграм-канал «Shot проверка».
По словам пострадавших, в результате у них появились синяки, провалы на лице, а веки стали нависать над глазами. Правда, они ожидали совсем другого. Продавцы обещали чудо-действие: удаление жира и подтяжку кожи без похода в салон.
История повторяется
В 2023 году был аналогичный скандал. Россиянки купили липолитики на Wildberries и получили проблемы с кожей. Тогда маркетплейс убрал препараты из продажи.
Мнение специалиста
По словам косметолога Натальи Галочкиной, проблемы, с которыми столкнулись женщины, ещё и не самые страшные. Вообще самостоятельное применение липолитиков может привести даже к смерти.
«Многие липолитики оказывают желчегонное воздействие на организм. Они строго противопоказаны людям с желчекаменной болезнью. Человек с камнями в желчном пузыре может погибнуть, если вколет себе неверную дозировку в какую-либо часть тела», — объяснила она.
Ещё важный момент: разные препараты вводят на разную глубину и под разным углом. Нужно знать и понимать детали, но человек без медицинского образования запросто может серьёзно испортить здоровье. К примеру, занести инфекцию, которая перерастёт в абсцесс, при котором потребуется операция.
Подробнее о том, как работают липолитики, «Секрету фирмы» рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Умнова. Прочитать можно здесь.
Комментарий Wildberries
В пресс-службе маркетплейса заявили, что допускают к продаже подобные препараты только при наличии у продавцов лицензии и регистрационного удостоверения.
Но при этом ответственность за самостоятельное применение инъекций лежит на покупателе, считают там.
«Обращаем внимание, что маркетплейс не несет ответственности за самостоятельное введение любых препаратов инъекционно. Такие процедуры должны проводиться строго врачами и медицинскими работниками», — рассказали «Газете.Ru» в Wildberries.