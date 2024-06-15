Что стало с женщинами, которые самостоятельно кололи липолитики

Это препараты для расщепления жира, которые бывают в том числе в виде инъекций. Женщины купили именно такие и сами себе делали уколы. Но дело в том, что работать с ними должен исключительно специалист, учитывая противопоказания человека. Ну и препараты в клиники и салоны, разумеется, попадают не с маркетплейса.

© Секрет Фирмы

Последствия применения липолитиков из интернета

Препараты для инъекций женщины купили на Wildberries, рассказал телеграм-канал «Shot проверка».

По словам пострадавших, в результате у них появились синяки, провалы на лице, а веки стали нависать над глазами. Правда, они ожидали совсем другого. Продавцы обещали чудо-действие: удаление жира и подтяжку кожи без похода в салон.

История повторяется

В 2023 году был аналогичный скандал. Россиянки купили липолитики на Wildberries и получили проблемы с кожей. Тогда маркетплейс убрал препараты из продажи.

Мнение специалиста

По словам косметолога Натальи Галочкиной, проблемы, с которыми столкнулись женщины, ещё и не самые страшные. Вообще самостоятельное применение липолитиков может привести даже к смерти.

«Многие липолитики оказывают желчегонное воздействие на организм. Они строго противопоказаны людям с желчекаменной болезнью. Человек с камнями в желчном пузыре может погибнуть, если вколет себе неверную дозировку в какую-либо часть тела», — объяснила она.



Ещё важный момент: разные препараты вводят на разную глубину и под разным углом. Нужно знать и понимать детали, но человек без медицинского образования запросто может серьёзно испортить здоровье. К примеру, занести инфекцию, которая перерастёт в абсцесс, при котором потребуется операция.

Подробнее о том, как работают липолитики, «Секрету фирмы» рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Умнова. Прочитать можно здесь.

Комментарий Wildberries

В пресс-службе маркетплейса заявили, что допускают к продаже подобные препараты только при наличии у продавцов лицензии и регистрационного удостоверения.

Но при этом ответственность за самостоятельное применение инъекций лежит на покупателе, считают там.