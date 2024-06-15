Врач объяснила, вызывает ли косметика зависимость

Косметика – неотъемлемая часть нашей жизни. Уходовые средства помогают выглядеть молодо и привлекательно, а декоративная косметика эффективно справляется с корректировкой недостатков и подчеркиванием достоинств внешности. А существует ли привыкание к косметическим препаратам, не развивается ли зависимость от любимого крема, применяемого ежедневно в течение нескольких лет? Врач-дерматолог сети клиник ЦИДК, амбассадор платформы по бронированию в клиники эстетической медицины FILLLIN.RU Мария Константинова ответила на эти волнующие вопросы.

«Косметика не может вызвать физиологическую зависимость, как, например, определенные лекарственные препараты и запрещенные вещества. Но вот определенная привязанность к конкретному средству для ухода может быть. Очень сложно отказаться от удовольствия использования уходового средства или косметологической процедуры, после которых буквально на следующий день виден положительный результат. Например, такое происходит после биоревитализации. Уже после одного сеанса можно заметить уменьшение сухости и выравнивание тона кожи. Поэтому ее так любят медийные личности и делают перед важными мероприятиями», — поясняет специалист.



Миф о привыкании к косметике

Существует мнение, что если долгое время использовать одни и те же косметические продукты, то кожа к ним привыкнет и их эффективность снизится. Однако нет научно доказанных фактов правдивости этих утверждений. Если косметика сертифицирована и соответствует нормам качества и безопасности, то в ней не должно быть компонентов, вызывающих привыкание. Но с возрастом зачастую меняются приоритеты и цели при подборе ухода. К примеру, если девушка до 25 лет чаще сталкивается с воспалительными явлениями на коже в виде акне, то соответственно ей следует больше внимания уделить очищению кожи и купированию воспалительного процесса. А вот женщина после 40 уже сталкивается с сухостью кожи и морщинками, поэтому ей рекомендуется делать упор на косметическом уходе с омолаживающим действием.

Как часто менять косметику?

Косметические продукты имеют ограниченный срок годности. Поэтому очень важно регулярно проверять даты, чтобы не использовать просроченные средства, ведь они могут навредить. Желательно помечать даты вскрытия и читать условия хранения, так как срок пользования такой косметикой и ее эффективность значительно сокращаются. Не рекомендуется использовать просроченную продукцию, это может вызвать раздражение на коже и развитие дерматита.

Общие рекомендации по срокам обновления косметических препаратов:

Средства для макияжа и уходовые средства, которые наносятся непосредственно на кожу, следует менять каждые 6-12 месяцев после вскрытия упаковки. Хранить их рекомендуется вдали от источников тепла, влаги и прямых солнечных лучей.

Блески для губ и помады можно менять раз в год.

У скрабов, масок и других косметических средств различные сроки годности, которые указываются на упаковке.

Парфюмерия сохраняет свои свойства до трех лет, в зависимости от условий хранения (температуры, попадания солнечного света, герметичности флакона и так далее).

Важно обращать внимание на цвет, структуру и запах средств, так как на срок их использования могут повлиять индивидуальные особенности: температура и условия хранения, применение без специальных дозаторов и ложечек.

Нужно ли менять косметические линии?

Как правило, это не требуется. Если косметика сертифицирована, подобрана в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями кожи, то менять линии и производителя вовсе не нужно. Конечно, всегда можно попробовать что-то новое, но не стоит этим злоупотреблять. Как правило, в рамках одной линии все составляющие сбалансированы и грамотно подобранный уход удовлетворяет всем потребностям. Поэтому для того, чтобы составить эффективную программу ухода, лучше обратиться к специалисту. Он порекомендует качественную косметику и поможет «вписать» все используемые средства в один комплекс, который будет «работать» только на успех.